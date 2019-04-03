Дебати на стадіоні: у Порошенка відповіли на заклик Зеленського. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n120311-debaty-na-stadioni-u-poroshenka-vidpovily-na-zaklyk-zelenskogo.html

Ракурс

Чинний голова держави Петро Порошенко не братиме участі в дебатах на стадіоні. Кандидату в президенти України Володимиру Зеленському запропонували на стадіоні зіграти у футбол з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелко.

Заклик Зеленського залишився без позитивної відповіді, так як Порошенко прийме тільки професійні дебати в телестудії. Про це розповіла нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова в ефірі «Громадського».

Тим часом, НСК «Олімпійський» не отримав заявку про проведення дебатів, про які говорив Зеленський. Керівництво стадіону повідомило, що не отримувало проектів угод або офіційних заяв на проведення такого заходу.

На офіційній сторінці стадіону в Facebook вказується, що анонсовані Зеленським дебати не узгоджені з графіком проведення заходів і є виключно ініціативою кандидата.

Як раніше повідомляв «Ракурс» Володимир Зеленський запросив Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів, на які зможуть прийти всі журналісти і представники телеканалів. На рішення Зеленський дав чинному президенту 24 години і зворотний відлік уже ведеться на офіційній сторінці команди Зеленського в Facebook.