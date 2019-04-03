KyivNotKiev: міжнародний аеропорт Барселони виправив написання столиці. Фото: diez

https://racurs.ua/ua/n120312-kyivnotkiev-mijnarodnyy-aeroport-barselony-vypravyv-napysannya-stolyci-foto.html

Ракурс

Один з найбільш завантажених аеропортів світу «Ель-Прат» в Барселоні виправив назву української столиці з Kiev на Kyiv в рамках онлайн-кампанії CorrectUA.

Ініціатива Міністерства закордонних справ України дозволила виправити назву Києва на правильне. Фотографії розкладу з виправленою назвою столиці з’явилися на сторінці МЗС України в Facebook.

Зазначимо, що стамбульський аеропорт імені Ататюрка, який вважається одним з найбільших в світі, виправив написання назви таких українських міст як: Одеса, Харків, Львів і Київ. Тепер їх назви вказані відповідно до української транслітерації.

На ініціативу також відгукнулися аеропорти Таллінна, Будапешта, Вільнюса і Лондона. Також було відмічено, що Київ записаний як Kyiv в аеропортах Ізраїлю, Данії та Канади.

Онлайн-кампанія стартувала в жовтні минулого року. Її спільно заснували Центр стратегічних комунікацій та МЗС України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в рамках цієї кампанії на сторінках МЗС в Фейсбуці і Твіттері планувалося щодня виставляти пости про випадки некоректного вживання назви столиці України Києва відомими світовими ЗМІ.