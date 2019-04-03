Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
«Брексіт»: спікер британського парламенту відхилив третю хвилю голосування. Фото: radio.cz

«Брексіт»: спікер британського парламенту відхилив третю хвилю голосування

3 кві 2019, 23:39
999

Британський парламент відхилив третю хвилю голосувань за новими сценаріями «брексіта», які повинні були стартувати в понеділок, 8 квітня.

Під час голосування половина депутатів підтримала нове обговорення «брексіта», а половина відхилила поправку лейбористів. В такому випадку вирішальний голос, згідно з прецедентним правом, належить спікеру. Джон Беркоу підтримав противників третьої хвилі голосування. Про це повідомляється в «Європейській правді» з посиланням на Financial Times.

Минулого понеділка парламент розглянув чотири варіанти виходу з ЄС, але жоден сценарій не отримав більшість голосів. Наразі найбільшу популярність має варіант виходу з Євросоюзу зі збереженням членства країни в Митному союзі.

Напередодні, після семигодинного засідання, прем'єр-міністр Тереза ​​Мей зазначила, що Лондон має потребу в додатковому часі для досягнення угоди.

Однак, країна повинна до 12 квітня подати план виходу Євросоюзу. У разі якщо план не буде прийнятий блоком, країні доведеться виходити з союзу без двосторонньої угоди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці березня британський парламент втретє провалив голосування по «брексіту».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше