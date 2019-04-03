«Брексіт»: спікер британського парламенту відхилив третю хвилю голосування. Фото: radio.cz

https://racurs.ua/ua/n120315-breksit-spiker-brytanskogo-parlamentu-vidhylyv-tretu-hvylu-golosuvannya.html

Ракурс

Британський парламент відхилив третю хвилю голосувань за новими сценаріями «брексіта», які повинні були стартувати в понеділок, 8 квітня.

Під час голосування половина депутатів підтримала нове обговорення «брексіта», а половина відхилила поправку лейбористів. В такому випадку вирішальний голос, згідно з прецедентним правом, належить спікеру. Джон Беркоу підтримав противників третьої хвилі голосування. Про це повідомляється в «Європейській правді» з посиланням на Financial Times.

Минулого понеділка парламент розглянув чотири варіанти виходу з ЄС, але жоден сценарій не отримав більшість голосів. Наразі найбільшу популярність має варіант виходу з Євросоюзу зі збереженням членства країни в Митному союзі.

Напередодні, після семигодинного засідання, прем'єр-міністр Тереза ​​Мей зазначила, що Лондон має потребу в додатковому часі для досягнення угоди.

Однак, країна повинна до 12 квітня подати план виходу Євросоюзу. У разі якщо план не буде прийнятий блоком, країні доведеться виходити з союзу без двосторонньої угоди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці березня британський парламент втретє провалив голосування по «брексіту».