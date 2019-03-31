Голосування на виборах президента України завершилося на станції «Академік Вернадський». Фото: Еженедельник 2000

https://racurs.ua/ua/n120133-golosuvannya-na-vyborah-prezydenta-ukrayiny-zavershylosya-na-stanciyi-akademik-vernadskyy.html

Ракурс

Голосування на виборах президента України завершилось на станції «Академік Вернадський». Воно тривало всього лиш годину.

Участь у голосуванні на арктичній станції взяли 34 українських виборців, серед яких 11 учасників експедиції та 23 науковці, які прибули для виконання сезонних досліджень, повідомляє Арктичний науковий центр.

Наразі скан-копії протоколів з результатами голосування відправлено до Центральної виборчої комісії через інтернет, оригінали документів буде передано у ЦВК у середині квітня 2019 року після ротації науковців.

Зазначається, що в Антарктиді розташовується найвіддаленіша закордонна виборча ділянка. Українські науковці, які працюють на арктичній станції, мають змогу голосувати з 1998 року. Вони беруть участь у голосуванні на президентських та парламентських виборах.

Раніше повідомлялось, що голосування завершилося у Австралії. Цього разу на виборах президента України проголосували 125 виборців.