Голосование на выборах президента Украины завершилось на станции «Академик Вернадский». Фото: Еженедельник 2000

https://racurs.ua/n120133-golosovanie-na-vyborah-prezidenta-ukrainy-zavershilos-na-stancii-akademik-vernadskiy.html

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Голосование на выборах президента Украины завершилось на станции «Академик Вернадский». Оно продолжалось всего лишь час.

Участие в голосовании на арктической станции приняли 34 украинских избирателя, среди которых 11 участников экспедиции и 23 ученых, прибывшие для выполнения сезонных исследований, сообщается на сайте Арктического научного центра.

На данный момент скан-копии протоколов с результатами голосования отправлены в Центральную избирательную комиссию по интернету, оригиналы документов будут переданы в ЦИК в середине апреля 2019 года после ротации ученых.

Отмечается, что в Антарктиде располагается самый отдаленный заграничный избирательный участок. Украинские ученые, работающие на арктической станции, могут голосовать с 1998 года. Они участвуют в голосовании на президентских и парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что голосование завершилось в Австралии. В этот раз на выборах президента Украины проголосовали 125 избирателей.