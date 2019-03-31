Саакашвілі вже бачить Зеленського президентом

https://racurs.ua/ua/n120144-saakashvili-vje-bachyt-zelenskogo-prezydentom-video.html

Ракурс

Колишній президент Грузії, а також український політик та екс-голова Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі прокоментував результати екзит-полів голосування на президентських виборах 31 березня.

Саакашвілі сказав у своєму Фейсбук, що вже бачить Володимира Зеленського наступним президентом України.

Він закликав «усі демократичні сили підтримати Зеленського без будь-яких попередніх умов». Саакашвілі вважає, що «поразка Порошенка — це приголомшливий шанс для України».

Колишній український політик повідомив, що його «Рух нових сил» буде боротися проти фальсифікацій і за перемогу кандидата Зеленського.

Нагадаємо, що раніше Саакашвілі пообіцяв 1 квітня, наступного дня після першого туру президентських виборів, повернутися до України. ЗМІ показали квиток Саакашвілі на літак з Варшави до Києва.