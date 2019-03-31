Зеленський і Тимошенко можуть об'єднатися у другому турі виборів. Фото: ГолосUA

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У другому турі президентських виборів команди Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського можуть об'єднатися.

Штаби лідерів президентських перегонів ведуть переговори про об'єднання роботи у другому турі виборів, заявив народний депутат України Мустафа Найєм у Telegram.

За словами Найєма, він отримав підтвердження інформації про об'єднання. Згідно з оприлюдненими ним даними, Тимошенко готова запропонувати Зеленському підтримку. За це глава «Батьківщини» має намір підписати меморандум про створення парламентської коаліції. Завданням цієї коаліції буде впровадження двотуровоїсистеми проведення парламентських виборів. Також, на думку Найєма, це може означати те, що Зеленський у разі перемоги на президентських виборах підтримає призначення Тимошенко прем'єр-міністром.

Водночас у штабі Зеленського спростували будь-яке об'єднання з командою Тимошенко. Аналогічна реакція надійшла і з штабу іншого кандидата в президенти. Тимошенко заявила, що на даному етапі про жодне об'єднання не йдеться.