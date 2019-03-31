Юлія Тимошенко, фото: «Утро»

https://racurs.ua/ua/n120142-tymoshenko-zaklykaie-ne-viryty-prodajnym-ekzyt-polam-yiyi-shtab-opryludnyv-sviy.html

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Кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликає виборців не вірити «продажним екзит-полами», називаючи їх інструментом маніпуляції.

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Всі ці продажні екзит-поли були спрямовані на те, щоб дезорганізувати нашу команду під час виборів», — заявила лідер «Батьківщини» й закликала своїх прихильників захищати виборчкоми від провокацій цієї ночі.

На думку Тимошенко, в її команди достатньо спостерігачів, щоб «захистити результат виборів».

Водночас на сайті «Батьківщини» оприлюднили результати свого екзит-полу, згідно з котрим Тимошенко виходить до другого туру цьогорічних президентських виборів.

В «Батьківщині» заявляють, що цей екзит-пол є результатом опитування даних майже 18 тис. виборчих дільниць.

Згідно з його результатами, шоумен Володимир Зеленський отримав 27% голосів, Юлія Тимошенко — 20,9%, чинний президент Петро Порошенко — 17,5%.

Нагадаємо, оприлюднені після завершення сьогоднішнього голосування в Україні результати національного екзит-полу показують, що до другого туру виборів виходять Порошенко та Зеленський.