Зеленський прокоментував результати екзит-полу

https://racurs.ua/ua/n120141-persha-peremoga-zelenskyy-pro-rezultaty-ekzyt-polu-video.html

Ракурс

Кандидат Володимир Зеленський прокоментував проміжні результати національного екзит-полу голосування у першому турі президентських виборів 2019 року.

Зеленський у короткому відео, яке розмістив у Фейсбук, подякував своїм прихильникам, назвавши їх «армією чудових, креативних, теплих і добрих людей».

«Вам здається, що ми десь далеко, але ми не в офлайні, не в онлайні, а в одному житті, сьогодні ми разом. Це наша з вами перша перемога і я з вами нею ділюся», — сказав Зеленський і додав, що «нас чекає велика серйозна робота», очевидно натякаючи на другий тур голосування, який відбудеться 21 квітня.

В штабі команди Зеленського також розповіли, що за день на виборчих дільницях виявили понад 5 тис. порушень.

Раніше «Ракурс» повідомляв про реакцію глави держави Петра Порошенка на результати екзит-полів. Порошенко заявив, що з Росією доведеться говорити на переговорах, але її представлятиме на них не Максим Галкін чи Євген Петросян, а Володимир Путін.