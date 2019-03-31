Зеленский прокомментировал результаты экзит-пола

https://racurs.ua/n120141-pervaya-pobeda-zelenskiy-o-rezultatah-ekzit-pola-video.html

Ракурс

Кандидат Владимир Зеленский прокомментировал промежуточные результаты национального экзит-пола голосования в первом туре президентских выборов 2019 года.

Зеленский в коротком видео, которое разместил в Фейсбук, поблагодарил своих сторонников, назвав их «армией замечательных, креативных, теплых и добрых людей».

«Вам кажется, что мы где-то далеко, но мы не в оффлайне, не в онлайне, а в одной жизни, сегодня мы вместе. Это наша с вами первая победа и я с вами ней делюсь», — сказал Зеленский и добавил, что «нас ждет большая серьезная работа», очевидно намекая на второй тур голосования, который состоится 21 апреля.

В штабе команды Зеленского также рассказали, что за день на избирательных участках обнаружили более 5 тыс. нарушений.

Ранее «Ракурс» сообщал о реакции главы государства Петра Порошенко на результаты экзит-полов. Порошенко заявил, что с Россией придется говорить на переговорах, но ее будет представлять на них Максим Галкин или Евгений Петросян, а Владимир Путин.