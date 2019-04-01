Вчора в Україні відбулося голосування на виборах президента, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала вже 81.97% протоколів з результатами голосування на цьогорічних президентських виборах.

За результатами підрахунку, першу сходинку продовжує посідати шоумен Володимир Зеленський, у котрого 30,4% голосів виборців. Другу сходинку посідає чинний президент Петро Порошенко з 16,01%. Дещо скоротила від нього відрив лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, у котрої вже 13,26%. Четверте місце в самовисуванця Юрія Бойка — 11,55%. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко посідає п’яту сходинку з 7,02%. Очільник Служби безпеки України в 2003—2005 роках Ігор Смешко отримав 5,95% голосів. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко займає сьому позицію з 5,32%.

Недійсними визнано вже 1,18% бюлетенів.

Нагадаємо, в Центрвиборчкомі офіційно анонсували проведення другого туру президентських виборів 21 квітня. У штабі Порошенка закликали кандидатів від демократичних сил, котрі не вийшли у другий тур, підтримати чинного президента. В Порошенка зазначають, що результати здійсненого ними паралельного підрахунку голосів не дуже відрізняються від даних Національного екзит-полу.