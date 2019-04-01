Вчера в Украине состоялось голосование на выборах президента, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n120192-centrizbirkom-podschital-bolee-80-bulleteney-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала уже 81.97% протоколов с результатами голосования на нынешних президентских выборах.

По результатам подсчета, первое место продолжает занимать шоумен Владимир Зеленский, у которого 30,4% голосов избирателей. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко с 16,01%. Несколько сократила него отрыв лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, у которой уже 13,26%. Четвертое место у самовыдвиженца Юрия Бойко — 11,55%. Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко занимает пятую строчку с 7,02%. Глава Службы безопасности Украины в 2003—2005 годах Игорь Смешко получил 5,95% голосов. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко занимает седьмую позицию с 5,32%.

Недействительными признаны уже 1,18% бюлетеней.

Напомним, в Центризбиркоме официально анонсировали проведение второго тура президентских выборов 21 апреля. В штабе Порошенко призвали кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддержать действующего президента. У Порошенко отмечают, что результаты проведенного ими параллельного подсчета голосов не слишком отличаются от данных Национального экзит-пола.