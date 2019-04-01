Полиция оставила под охраной только Тимошенко и Зеленского. Фото: Судебно-юридическая газета

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Ракурс

Национальная полиция сняла охрану с семи кандидатов в президенты. Остаются под охраной лишь Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Охрана, которую предоставляет Национальная полиция, будет осуществляться до финального подсчета голосов, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии «Українським новинам».

По его предположениям, впоследствии охрана останется только у одного кандидата в президенты — Зеленского.

При этом Аваков не назвал кандидатов, которые находились под охраной полиции на протяжении предвыборной кампании.

Отметим, на данный момент в Центральной избирательной комиссии продолжается подсчет голосов. Тройка лидеров не изменилась: на первом месте Зеленский с 30,41% голосов, на втором — Петр Порошенко с 16,02% и на третьем — Тимошенко с 13,25%.