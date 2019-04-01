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Зеленського та Тимошенко залишили під охороною поліції. Фото: Судебно-юридическая газета

Зеленського і Тимошенко залишили під охороною поліції

1 кві 2019, 15:20
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Національна поліція зняла охорону з семи кандидатів у президенти. Залишаються під охороною лише Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Охорона, яку надає Національна поліція, здійснюватиметься до фінального підрахунку голосів, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі «Українським новинам».

За його припущеннями, згодом охорона залишиться лише в одного кандидата у президенти — Зеленського.

При цьому Аваков не назвав кандидатів, які перебували під охороною поліції упродовж передвиборчої кампанії.

Зазначимо, наразі в Центральній виборчій комісії триває підрахунок голосів. Трійка лідерів не змінилася: на першому місці Зеленський із 30,41% голосів, на другому — Петро Порошенко з 16,02% і на третьому — Тимошенко з 13,25%.


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