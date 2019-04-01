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Ракурс
Березень був теплим, але скупим на опади, фото: REMI Network

Синоптики назвали температурні рекорди березня

1 кві 2019, 14:45
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Синоптики підбили підсумки березня 2019 року.

Цей місяць у столиці України був загалом теплим, але скупим на опади, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневского.

Зазначається, що загалом березень був на 4,4°С був теплішим за кліматичну норму. Середня температура місяця становила +5,1°С, завдяки чому цьогорічний березень увійшов до десятки найтепліших за останні 139 років — з часу початку проведення метеорологічних спостережень.

У березні також було зафіксовано чотири температурні рекорди. Зокрема, найтеплішим днем цього місяця було 31 березня, коли температура після полудня досягла +20,0°С. Найхолодніше було вранці 3 березня, коли температура опустилася до -6,3°С.

А от опади в березні склали лише 82% від кліматичної норми або 32 мм.

Нагадаємо, 17 лютого цього року в Києві погода побила температурний рекорд 1974 року. Стовпчики термометрів в цей день сягнули позначки +4,6°С, що на 0,1°С вище попереднього рекорду й відповідає кліматичій нормі 29 березня.

Джерело: Ракурс


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