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ЦВК продовжує рахувати голоси. Фото: Газета День
Зеленський утримує лідерство: ЦВК підрахувала понад 26% протоколів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n120161-zelenskyy-utrymuie-liderstvo-cvk-pidrahuvala-ponad-26-protokoliv-infografika.htmlРакурс
Центрвиборчком продовжує рахувати голоси. Станом на п’яту годину ранку 1 квітня опрацьовано 26,35% протоколів.
Станом на 05.00 на виборах президента України продовжує утримувати першість актор Володимир Зеленський — 30,03%. Другу позицію посідає чинний глава держави Петро Порошенко — 16,78%. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на третій сходинці — 13,30%.
Офіційні результати ЦВК на 05.00 такі:
- Володимир Зеленський — 30,03%;
- Петро Порошенко — 16,78%;
- Юлія Тимошенко — 13,30%;
- Юрій Бойко — 11,33%;
- Анатолій Гриценко — 7,05%;
- Ігор Смешко — 5,93%.
Нагадаємо, народний депутат України Мустафа Найєм повідомив, що в другому турі виборів президента України можуть об'єднатися команди народного депутата Юлії Тимошенко та актора Володимира Зеленського. За словами політика, наразі штаби лідерів президентських перегонів ведуть переговори про об'єднання.
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