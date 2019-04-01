ЦВК продовжує рахувати голоси. Фото: Газета День

https://racurs.ua/ua/n120161-zelenskyy-utrymuie-liderstvo-cvk-pidrahuvala-ponad-26-protokoliv-infografika.html

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Центрвиборчком продовжує рахувати голоси. Станом на п’яту годину ранку 1 квітня опрацьовано 26,35% протоколів.

Станом на 05.00 на виборах президента України продовжує утримувати першість актор Володимир Зеленський — 30,03%. Другу позицію посідає чинний глава держави Петро Порошенко — 16,78%. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на третій сходинці — 13,30%.

Офіційні результати ЦВК на 05.00 такі:

Володимир Зеленський — 30,03%; Петро Порошенко — 16,78%; Юлія Тимошенко — 13,30%; Юрій Бойко — 11,33%; Анатолій Гриценко — 7,05%; Ігор Смешко — 5,93%.

Нагадаємо, народний депутат України Мустафа Найєм повідомив, що в другому турі виборів президента України можуть об'єднатися команди народного депутата Юлії Тимошенко та актора Володимира Зеленського. За словами політика, наразі штаби лідерів президентських перегонів ведуть переговори про об'єднання.