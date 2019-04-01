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ЦВК продовжує рахувати голоси. Фото: Газета День

Зеленський утримує лідерство: ЦВК підрахувала понад 26% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2019, 05:16
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Центрвиборчком продовжує рахувати голоси. Станом на п’яту годину ранку 1 квітня опрацьовано 26,35% протоколів.

Станом на 05.00 на виборах президента України продовжує утримувати першість актор Володимир Зеленський — 30,03%. Другу позицію посідає чинний глава держави Петро Порошенко — 16,78%. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на третій сходинці — 13,30%.

Офіційні результати ЦВК на 05.00 такі:

  1. Володимир Зеленський — 30,03%;
  2. Петро Порошенко — 16,78%;
  3. Юлія Тимошенко — 13,30%;
  4. Юрій Бойко — 11,33%;
  5. Анатолій Гриценко — 7,05%;
  6. Ігор Смешко — 5,93%.

ЦВК підрахувала понад 26% бюлетенів. Інфографіка: Центрвиборчком

Нагадаємо, народний депутат України Мустафа Найєм повідомив, що в другому турі виборів президента України можуть об'єднатися команди народного депутата Юлії Тимошенко та актора Володимира Зеленського. За словами політика, наразі штаби лідерів президентських перегонів ведуть переговори про об'єднання.

Джерело: Ракурс


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Зеленський утримує лідерство: ЦВК підрахувала понад 26% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

Центральна виборча комісія станом на п’яту годину ранку опрацювала 26,35% протоколів. Володимир Зеленський, як і раніше, перший. Другу та третю позицію займають Петро Порошенко та Юлія Тимошенко відповідно

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