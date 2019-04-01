ЦИК продолжает считать голоса. Фото: Газета День

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Центризбирком продолжает считать голоса. По состоянию на пять часов утра 1 апреля обработано 26,35% протоколов.

По состоянию на 05.00 на выборах президента Украины продолжает удерживать первенство актер Владимир Зеленский — 30,03%. Вторую позицию занимает действующий глава государства Петр Порошенко — 16,78%. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на третьей строчке — 13,30%.

Официальные результаты ЦИК на 05.00 такие:

Владимир Зеленский — 30,03%; Петр Порошенко — 16,78%; Юлия Тимошенко — 13,30%; Юрий Бойко — 11,33%; Анатолий Гриценко — 7,05%; Игорь Смешко — 5,93%.

Напомним, народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил, что во втором туре выборов президента Украины могут объединиться команды народного депутата Юлии Тимошенко и актера Владимира Зеленского. По словам политика, сейчас штабы лидеров президентской гонки ведут переговоры об объединении.