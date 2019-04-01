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ЦИК продолжает считать голоса. Фото: Газета День

Зеленский удерживает лидерство: ЦИК подсчитала более 26% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 05:16
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Центризбирком продолжает считать голоса. По состоянию на пять часов утра 1 апреля обработано 26,35% протоколов.

По состоянию на 05.00 на выборах президента Украины продолжает удерживать первенство актер Владимир Зеленский — 30,03%. Вторую позицию занимает действующий глава государства Петр Порошенко — 16,78%. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на третьей строчке — 13,30%.

Официальные результаты ЦИК на 05.00 такие:

  1. Владимир Зеленский — 30,03%;
  2. Петр Порошенко — 16,78%;
  3. Юлия Тимошенко — 13,30%;
  4. Юрий Бойко — 11,33%;
  5. Анатолий Гриценко — 7,05%;
  6. Игорь Смешко — 5,93%.

ЦИК подсчитала более 26% бюллетеней. Инфографика: Центризбирком

Напомним, народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил, что во втором туре выборов президента Украины могут объединиться команды народного депутата Юлии Тимошенко и актера Владимира Зеленского. По словам политика, сейчас штабы лидеров президентской гонки ведут переговоры об объединении.

Источник: Ракурс


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