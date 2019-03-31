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Ракурс
Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. Фото: ТВ Центр

Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном (ФОТО)

31 бер 2019, 15:58
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Українські військові беруть участь у голосуванні на території України та за її межами. За поданням Міністерства оборони України було створено 79 спеціальних виборчих дільниць у районі операції Об'єднаних сил.

Виборчі дільниці для військових працюють за таким же графіком, як і звичайні. Першими голосували українські військові з передової, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Згідно з даними відомства, голосування проходить без ексцесів.

Також до голосування долучились українські військові, які виконують завдання під егідою Місії ООН у Конго. Там було створено закордону виборчу дільницю № 900111, яка розташовується у таборі українського національного контингенту. Зазначається, що вибори почалися о 8.00 за місцевим часом, українські військові активно беруть участь у голосуванні. Після завершення голосування, всю необхідну документацію доставить представник Міністерства закордонних справ.

Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. Фото: mil.gov.ua

Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. Фото: mil.gov.ua

Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. Фото: mil.gov.ua

Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. Фото: mil.gov.ua

Як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. Фото: mil.gov.ua

Джерело: Ракурс


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