Анатолій Гриценко, фото: Igor Kruglenko

https://racurs.ua/ua/n120145-u-shtabi-grycenka-vidreaguvaly-na-rezultaty-nacionalnogo-ekzyt-polu.html

Ракурс

У штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка відреагували на оприлюднені попередні результати Національного екзит-полу.

Згідно з ними, Гриценко не потрапляє до другого туру президентських виборів, посівши п’яте місце з 7,1%, повідомляє «Укрінформ».

За словами очільника його центрального виборчого штабу Віктора Чумака, Гриценко не задоволений сьогоднішніми результатами, оскільки в команді кандидата розраховували на кращий результат.

«Але що є, то є", — зазначив Чумак.

За його словами, щодо підтримки котрогось з кандидатів у другому турі Гриценко планує визначитися протягом тижня, однак це точно не буде чинний президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, реагуючи на попередні результати екзит-полів, назвала їх інструментом маніпуляції. Згодом штаб Тимошенко оприлюднив результат свого екзит-полу, згідно з яким до другого туру проходять лідер «Батьківщини» та шоумен Володимир Зеленський.