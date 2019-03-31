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Анатолий Гриценко, фото: Igor Kruglenko
В штабе Гриценко отреагировали на результаты Национального экзит-полаhttps://racurs.ua/n120145-v-shtabe-gricenko-otreagirovali-na-rezultaty-nacionalnogo-ekzit-pola.htmlРакурс
В штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко отреагировали на обнародованные предварительные результаты Национального экзит-пола.
Согласно им, Гриценко не попадает во второй тур президентских выборов, заняв пятое место с 7,1%, сообщает «Укринформ».
По словам главы его центрального избирательного штаба Виктора Чумака, Гриценко не доволен сегодняшним результатам, поскольку в команде кандидата рассчитывали на лучший результат.
«Но что есть, то есть», — отметил Чумак.
По его словам, относительно поддержке какого-то из кандидатов во втором туре Гриценко планирует определиться в течение недели, однако это точно не будет действующий президент Петр Порошенко.
Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, реагируя на предварительные результаты экзит-полов, назвала их инструментом манипуляции. Впоследствии штаб Тимошенко обнародовал результат своего экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят лидер «Батькивщины» и шоумен Владимир Зеленский.
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