Анатолий Гриценко, фото: Igor Kruglenko

https://racurs.ua/n120145-v-shtabe-gricenko-otreagirovali-na-rezultaty-nacionalnogo-ekzit-pola.html

Ракурс

В штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко отреагировали на обнародованные предварительные результаты Национального экзит-пола.

Согласно им, Гриценко не попадает во второй тур президентских выборов, заняв пятое место с 7,1%, сообщает «Укринформ».

По словам главы его центрального избирательного штаба Виктора Чумака, Гриценко не доволен сегодняшним результатам, поскольку в команде кандидата рассчитывали на лучший результат.

«Но что есть, то есть», — отметил Чумак.

По его словам, относительно поддержке какого-то из кандидатов во втором туре Гриценко планирует определиться в течение недели, однако это точно не будет действующий президент Петр Порошенко.

Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, реагируя на предварительные результаты экзит-полов, назвала их инструментом манипуляции. Впоследствии штаб Тимошенко обнародовал результат своего экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят лидер «Батькивщины» и шоумен Владимир Зеленский.