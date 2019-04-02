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Партия Меркель указала, почему Зеленский должен как можно быстрее показать свою команду

Война с Россией и экономические проблемы: партия Меркель указала, почему Зеленский должен поскорее показать свою команду

2 апр 2019, 13:13
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Руководитель фракции объединения Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Давид Вадефуль призвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказать о своей команде и подробнее сообщить о своих взглядах на ситуацию в стране.

Партия действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель стремится узнать у Зеленского в течение следующих трех недель (до голосования во втором туре) об основных принципах его программы. ХДС-ХСС также призвала кандидата на своем сайте рассказать о политиках, которые сформируют его властную команду.

В заявлении руководителя фракции говорится, что Украина «не может полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в условиях тяжелой экономической и социальной ситуации».

Вадефуль также считает, что Зеленский должен уточнить методы, с помощью которых он стремится достигать своих целей, и есть ли среди них борьба с олигархами. В партии Меркель интересуются этим вопросом в связи с поддержкой предвыборной кампании Зеленского олигархом Игорем Коломойским.

В ХДС-ХСС считают, что успех Зеленского стал возможным из-за разочарования реформами Петра Порошенко, а неудачу Юлии Тимошенко связывают с недоверием избирателей к ее нечеткой внутренней и внешней политике.

После объявления результатов экзит-полов 31 марта кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что назовет первую пятерку своей команды до конца второго тура и готов к дебатам с Порошенко.

В понедельник, 1 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.

Источник: Ракурс


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