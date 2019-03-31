Кличко приехал голосовать первым и на велосипеде. Фото: Информатор

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Ракурс

Избирательные участки в Украине открылись сегодня в 8.00 и с самого утра возле пунктов голосования начали собираться очереди. Кличко приехал на избирательный участок в лицей имени Ивана Богуна сразу после открытия.

Проголосовать на выборах президента Украины мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде. На избирательном участке Кличко оказался одним из первых и вышел из здания уже в 8.20. Об этом сообщает Информатор.

Журналисты поинтересовались, за кого голосовал мэр Киева, но Кличко ответил, что самое главное — это в путь в Европу, а не кого выберут президентом.

Как известно, мэр Киева ведет здоровый образ жизни, поэтому перед голосованием Кличко совершил утреннюю прогулку, после которой и явился в избирательный участок выполнить гражданский долг во всей экипировке.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал первый тур выборов президента. «Ракурс» постоянно обновляет хронику избирательного процесса.