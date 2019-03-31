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Ракурс
Кличко приїхав голосувати першим і на велосипеді Фото: Информатор

Кличко приїхав голосувати першим і на велосипеді (ФОТО, ВІДЕО)

31 бер 2019, 10:07
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Виборчі дільниці в Україні відкрилися сьогодні о 8.00 і з самого ранку біля пунктів голосування почали збиратися черги. Кличко приїхав на виборчу дільницю в ліцей імені Івана Богуна відразу після відкриття.

Проголосувати на виборах президента України мер Києва Віталій Кличко приїхав на велосипеді. На виборчій дільниці Кличко виявився одним з перших і вийшов з будівлі вже о 8.20. Про це повідомляє «Інформатор».

Кличко приїхав голосувати одним з перших. Фото: Информатор

Журналісти поцікавилися, за кого голосував мер Києва, але Кличко відповів, що найголовніше — це в шлях в Європу, а не кого виберуть президентом.

Кличко приїхав голосувати на велосипеді

Як відомо, мер Києва веде здоровий спосіб життя, тому перед голосуванням Кличко виїхав на ранкову прогулянку, після якої і з’явився до виборчої дільниці виконати громадянський обов’язок у повній екіпіровці.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував перший тур виборів президента. «Ракурс» постійно оновлює хроніку виборчого процесу.

Джерело: Ракурс


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