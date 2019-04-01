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ЦИК посчитала меньшую половину бюллетеней. Фото: Цензор.НЕТ
В тройке лидеров — без изменений: ЦИК обработала более 40% протоколов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n120165-v-troyke-liderov-bez-izmeneniy-cik-obrabotala-bolee-40-protokolov-infografika.htmlРакурс
Центризбирком по состоянию на семь часов утра 1 апреля обработал 40,21% протоколов.
По состоянию на 07.00 на выборах президента Украины Владимир Зеленский занимает первую строчку — 30,23%. На второй позиции действующий президент Петр Порошенко — 16,65%. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,14%. Такие результаты обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Официальные результаты Центризбиркома по состоянию на 07.00 следующие:
- Владимир Зеленский — 30,23%;
- Петр Порошенко — 16,65%;
- Юлия Тимошенко — 13,14%;
- Юрий Бойко — 11,48%;
- Анатолий Гриценко — 7,07%;
- Игорь Смешко — 5,95%.
Напомним, сегодня 6.00 утра закрылся последний избирательный участок за рубежом — в американском городе Сан-Франциско. Всего украинцы голосовали на 101 избирательном участке, голосование проходило с 8.00 до 20.00 по местному времени стран.
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