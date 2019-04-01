ЦИК посчитала меньшую половину бюллетеней. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Центризбирком по состоянию на семь часов утра 1 апреля обработал 40,21% протоколов.

По состоянию на 07.00 на выборах президента Украины Владимир Зеленский занимает первую строчку — 30,23%. На второй позиции действующий президент Петр Порошенко — 16,65%. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,14%. Такие результаты обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официальные результаты Центризбиркома по состоянию на 07.00 следующие:

Владимир Зеленский — 30,23%; Петр Порошенко — 16,65%; Юлия Тимошенко — 13,14%; Юрий Бойко — 11,48%; Анатолий Гриценко — 7,07%; Игорь Смешко — 5,95%.

Напомним, сегодня 6.00 утра закрылся последний избирательный участок за рубежом — в американском городе Сан-Франциско. Всего украинцы голосовали на 101 избирательном участке, голосование проходило с 8.00 до 20.00 по местному времени стран.