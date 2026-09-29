Дроны ударили по пункту пропуска на границе России и Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n216507-drony-udarili-po-punktu-propuska-na-granice-rossii-i-belarusi.html

Ракурс

Міжнародний пункт пропуску на кордоні Росії й Білорусі атакували безпілотники.

По КПП «Красний Камінь» було завдано удару у вівторок вночі, 28 вересня. Після атаки на переході почалася пожежа. Пункт пропуску наразі закритий. Це вже друга атака на КПП. Перша сталася 26 вересня — тоді дрони атакували дві білоруські вантажівки на території Брянської області РФ. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

КПП «Красний Камінь» — це міжнародний автомобільний пункт пропуску на кордоні Росії та Білорусі, розташований на стику російської дороги А-240 та білоруської М-10. Об'єкт розташований на трасі Брянськ — Кобрин у Злинківському районі Брянської області з російського боку та в Гомельській області — зі сторони Білорусі.

Нагадаємо, 24 вересня Польща евакуювала людей із розташованих на кордоні з Україною прикордонних пунктів пропуску «Дорогуськ» (суміжний з українським «Ягодином») та «Зосін» (суміжний з «Устилугом») через російську повітряну атаку.