Новые площадки для запуска «Шахедов». Фото: «Радио Свобода»

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Країна-агресор Росія розмістила нові майданчики для запуску дронів-камікадзе поблизу кордону з Білоруссю.

Окупанти збудували щонайменше п’ять нових пускових майданчиків для ударних дронів типу Shahed-136. Ці об'єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Про це повідомила Білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що найбільший комплекс для «Шахедів» біля села Цимбулова в Орловській області російська пропаганда назвала «найбільшим дронопортом у світі».

Українські військові розповіли, що більшість російських БпЛА під час масованих атак пролітають через Білорусь або використовують маршрути вздовж білорусько-українського кордону. Така тактика ворога ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, навесні 2026 року Росія вперше з радянських часів почала будувати нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією — на території села Нова Вілга під Петрозаводськом. Зводяться близько 10 казарм на 3−4 поверхи, штаб і перші інфраструктурні об'єкти. На цій базі РФ може розмістити на новій базі 4−6 тис. бійців мотопіхотних військ.

Джерело: «Радіо Свобода»