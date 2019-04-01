Официальные результаты выборов по состоянию на 02.00 — лидирует Зеленский

https://racurs.ua/n120154-cik-poschital-pochti-10-protokolov-pobejdaet-zelenskiy-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала почти 10% протоколов по состоянию на два часа ночи 1 апреля.

По данным 9,12% протоколов со всех избирательных участков на выборах побеждает комик Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко идет вторым, а Юлия Тимошенко — на третьем месте.

Официальные результаты ЦИК на 02.00 таковы:

Владимир Зеленский — 29,48%; Петр Порошенко — 16,96%; Юлия Тимошенко — 13,87%; Юрий Бойко — 11,08%; Анатолий Гриценко — 6,88%; Олег Ляшко — 5,77%.

Эти данные подтверждают информацию социологов, которые сегодня проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).