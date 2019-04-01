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Официальные результаты выборов по состоянию на 02.00 — лидирует Зеленский

ЦИК посчитал почти 10% протоколов, побеждает Зеленский (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 02:14
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала почти 10% протоколов по состоянию на два часа ночи 1 апреля.

По данным 9,12% протоколов со всех избирательных участков на выборах побеждает комик Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко идет вторым, а Юлия Тимошенко — на третьем месте.

Официальные результаты ЦИК на 02.00 таковы:

  1. Владимир Зеленский — 29,48%;
  2. Петр Порошенко — 16,96%;
  3. Юлия Тимошенко — 13,87%;
  4. Юрий Бойко — 11,08%;
  5. Анатолий Гриценко — 6,88%;
  6. Олег Ляшко — 5,77%.

Эти данные подтверждают информацию социологов, которые сегодня проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Источник: Ракурс


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999

ЦИК посчитал почти 10% протоколов, побеждает Зеленский (ИНФОГРАФИКА)

ЦИК обработал почти 10% протоколов по состоянию на два часа ночи 1 апреля. По данным 9,12% протоколов на выборах побеждает комик Зеленский, Порошенко идет вторым, а Тимошенко — на третьем месте

Новости Украины
02:14