Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине 2 апреля: синоптики обещают похолодание, на востоке возможны осадки. Фото: РИА

Погода в Украине 2 апреля: синоптики обещают похолодание, на востоке возможны осадки (КАРТА)

1 апр 2019, 14:41
999

Погода в Украине 2 апреля, согласно прогнозу, будет прохладной, на востоке возможен дождь и мокрый снег. На всей территории Украины не будет осадков.

Столбики термометров поднимутся до 12−14° тепла днем, а ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 7−12 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 апреля будет солнечной с небольшой облачностью, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° выше нуля, а днем ​​поднимется до 9−11° тепла.

В Львове 2 апреля также ожидается небольшое похолодание и облачность. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем ​​- 10−12° выше нуля.

Погода в Днепре завтра будет без осадков, но с переменной облачностью. Ночью станет холоднее, температура воздуха будет 0−2° выше нуля. Днем температура поднимется до 9−11° тепла.

В Харькове 2 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду. Столбики термометров ночью опустятся до 1−3° тепла, а днем ​​потеплеет до 7−9° выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет теплой, на небе переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до 1−3° выше нуля, а днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

Погода в Украине 2 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 апреля ожидается неспокойная. Небольшие возмущения магнитосферы Земли будут продолжаться в течение всего дня.

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 апреля. Фото: gismeteo

Ранее сообщалось, что сегодня, согласно прогнозу, будет тепло, но с переменной облачностью.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко, договариваться с Тимошенко штаб не планирует

В штабе артиста Владимира Зеленского сегодня заявили, что не будут менять свою стратегию во втором туре выборов президента Украины, а также не собираются вести «подковерные переговоры» ни с одним из политиков

Новости Украины
13:36