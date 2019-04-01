Погода в Украине 2 апреля: синоптики обещают похолодание, на востоке возможны осадки. Фото: РИА

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Погода в Украине 2 апреля, согласно прогнозу, будет прохладной, на востоке возможен дождь и мокрый снег. На всей территории Украины не будет осадков.

Столбики термометров поднимутся до 12−14° тепла днем, а ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 7−12 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 апреля будет солнечной с небольшой облачностью, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° выше нуля, а днем ​​поднимется до 9−11° тепла.

В Львове 2 апреля также ожидается небольшое похолодание и облачность. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем ​​- 10−12° выше нуля.

Погода в Днепре завтра будет без осадков, но с переменной облачностью. Ночью станет холоднее, температура воздуха будет 0−2° выше нуля. Днем температура поднимется до 9−11° тепла.

В Харькове 2 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду. Столбики термометров ночью опустятся до 1−3° тепла, а днем ​​потеплеет до 7−9° выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет теплой, на небе переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до 1−3° выше нуля, а днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 апреля ожидается неспокойная. Небольшие возмущения магнитосферы Земли будут продолжаться в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что сегодня, согласно прогнозу, будет тепло, но с переменной облачностью.