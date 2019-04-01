Погода в Україні 2 квітня: синоптики обіцяють похолодання, на сході можливі опади. Фото: РИА

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Погода в Україні 2 квітня, згідно з прогнозом, буде прохолодною, на сході можливий дощ і мокрий сніг. На всій території України не буде опадів.

Стовпчики термометрів піднімуться до 12−14° тепла вдень, а вітер буде східний і північно-східний зі швидкістю 7−12 м/с, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 2 квітня буде сонячною з невеликою хмарністю, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° вище нуля, а вдень підніметься до 9−10° тепла.

У Львові 2 квітня також очікується невелике похолодання і хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень — 10−12° вище нуля.

Погода в Дніпрі завтра буде без опадів, але з мінливою хмарністю. Вночі стане холодніше, температура повітря буде 0−2° вище нуля. Вдень температура підніметься до 9−11° тепла.

У Харкові 2 квітня синоптики прогнозують теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 1−3° тепла, а вдень потеплішає до 7−9° вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде теплою, на небі мінлива хмарність. Температура повітря вночі опуститься до 1−3° вище нуля, а вдень підніметься до 12−14° тепла.

Геомагнітна обстановка в Києві 2 квітня очікується неспокійна. Невеликі хвилювання магнітосфери Землі триватимуть протягом усього дня.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, згідно з прогнозом, буде тепло, але з мінливою хмарністю