В Киев проходит заседание ЦИК относительно волеизъявления украинцев на выборах президента. Фото: BBC

https://racurs.ua/n120187-zasedanie-cik-otnositelno-voleizyavleniya-ukraincev-na-vyborah-prezidenta-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно волеизъявления украинцев на выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Сейчас в заседании объявлен перерыв.

Напомним, по итогам подсчета Центризбиркомом более 70% голосов избирателей, Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке с 30,46% голосов. С отрывом более чем 14% за ним следует действующий президент Петр Порошенко.