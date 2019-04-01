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В Киев проходит заседание ЦИК относительно волеизъявления украинцев на выборах президента. Фото: BBC

Заседание ЦИК относительно волеизъявления украинцев на выборах президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 апр 2019, 14:11
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Сегодня, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно волеизъявления украинцев на выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Сейчас в заседании объявлен перерыв.

Напомним, по итогам подсчета Центризбиркомом более 70% голосов избирателей, Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке с 30,46% голосов. С отрывом более чем 14% за ним следует действующий президент Петр Порошенко.

Источник: Ракурс


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999

Заседание ЦИК относительно волеизъявления украинцев на выборах президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно волеизъявления украинцев на выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта

Новости Украины
14:11