Партнеры накануне не предупредили Украину об ударе баллистикой по Киеву. Фото:

https://racurs.ua/n216781-partnery-ne-predupredili-ukrainu-o-zapuske-ballistiki-po-kievu.html

Ракурс

Партнери напередодні не попередили Україну про удар балістикою по Києву.

Україна упродовж двох діб утримувалася від ударів по російській нафтопереробці та енергетиці після оголошення президентом США Дональдом Трампом угоди про припинення вогню. Проте країна-агресор РФ проігнорувала ініціативу й атакувала цивільну та критичну інфраструктуру в 19 регіонах. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Глава держави розповів, як п’ять російських балістичних ракет влучили по цивільній інфраструктурі Києва. Партнери не попередили Україну про запуск балістики. А такі розвідувальні дані допомагають запобігати вбивствам.

Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські окупанти запустили з Брянської області РФ п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400. Ще дев’ять баражуючих боєприпасів «Бандероль"/"Дань-Т» та 108 ударних БпЛА типу Shahed (74 із них були реактивні), «Гербера», дронів-імітаторів типу «Пародія» летіли з окупованих Донецька та Криму, а також російських Орла, Курська й Приморсько-Ахтарська.