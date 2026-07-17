Владимир Зеленский уволил главу КГГА и сменил руководителей двух ОВА. Фото:

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Президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської МВА.

Ткаченка було звільнено з посади начальника Київської міської військової адміністрації відповідно до ст. 4 закону України «Про правовий режим воєнного стану». Про це йдеться в указі № 615/2026, який глава держави підписав 16 липня.

Також Зеленський новими указами змінив керівництва Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій. Напередодні очільник Київської ОВА Микола Калашник був призначений міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім — міністром у справах ветеранів.

Керувати цими областями тимчасово будуть їхні заступники. Київську ОВА очолив Руслан Олійник, а Георгій Решетілов буде тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Євгенові Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Після завершення юридичних процедур глава держави звернеться до Верховної Ради з пропозицією підтримати кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони.