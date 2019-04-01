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У Києві триває засідання ЦВК щодо волевиявлення українців на виборах президента. Фото: BBC

Засідання ЦВК щодо волевиявлення українців на виборах президента (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 кві 2019, 14:11
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Сьогодні, 1 квітня, в Києві відбувається засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо волевиявлення українців на виборах президента України, які відбулися 31 березня.

На засіданні ЦВК почала приймати паперові протоколи з мокрими печатками від окружних виборчих комісій. Всього мають прийняти 199 протоколів.

Відомо, що до ЦВК для спостереження за перебігом прийняття протоколів прибули офіційні представники Міжнародної комісії з прав людини.

Після оголошення письмових підрахунків голосів в одному з округів у Донецькій області в засіданні оголосили перерву до 17.00.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку Центрвиборчкомом понад 70% голосів виборців, Володимир Зеленський лідирує в президентських перегонах із 30,46% голосів. Із відривом у понад 14% за ним слідує чинний президент Петро Порошенко.

Джерело: Ракурс


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