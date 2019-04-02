Яким буде квітень, розповіли синоптики. Фото: Lisa.ru

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Яким буде квітень, на які максимальні та мінімальні температури варто розраховувати українцям розповіли синоптики.

Середня температура у квітні на території України складатиме 9−12°тепла, у горах буде прохолодніше 5−7°тепла, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Також синоптики повідомили про мінімальну температуру повітря, яка може спостерігатися в Україні. Так, згідно з прогнозами, протягом квітня стовпчики термометрів можуть опускатися до 3−16°нижче нуля у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. У Карпатах мінімальні позначки сягатимуть 17−22°нижче нуля.

У квітні очікуються і теплі дні. Максимально температура повітря прогріється 26−33°тепла на рівнинній території країни і до 21−22°вище нуля у Карпатах.

Протягом місяця очікуються грози та опади у вигляді дощу. За прогнозами синоптиків, в Україні випаде близько 22−26 мм дощів, а у Карпатах до 84 мм.

В Укргідрометцентрі зазначають, що прогнозована середньомісячна температура є вищою від середніх багаторічних значачень. Водночас опадів випаде менше, ніж раніше фіксувалось.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про температурні рекорди березня.