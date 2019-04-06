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Призыв в России. Фото: Дербентские новости

Как не попасть на срочную службу: в РФ музыкант не прошел медкомиссию в военкомате из-за многочисленных татуировок на лице (ФОТО)

6 апр 2019, 15:23
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Не взяли на срочную службу в армию российского музыканта Ивана Дремина, который в РФ известен под псевдонимом Face.

Причиной не прохождения медицинской комиссии стали многочисленные татуировки на лице призывника. Врачи считают, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. Об этом заявил председатель комиссии в военкомате Башкирии Борис Усатов, сообщает издание «Аргументы и факты».

Медик считает, что татуировки на лице уже является признаком психического расстройства. Касательно рэпера Face, то у музыканта обнаружили еще ряд заболеваний, о которых врач не захотел рассказывать.

По словам председателя медкомиссии, в военкомате кроме Усатова были еще несколько призывников с татуировкой на теле и лице. Их тоже не взяли на военную срочную службу.

Российский рэпер Face. Фото: glavny.tv

Российский рэпер Face. Фото: mkset.ru

Напомним, 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв на срочную службу, который продлится с апреля по июнь. В рамках этой кампании планируется призвать более 18 тыс. лиц. На срочную службу будут призывать мужчин, которым исполнилось 20 лет и других лиц в возрасте до 27 лет, которые не имеют проблем со здоровьем и не имеют права на освобождение от срочной службы.


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