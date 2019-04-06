Призыв в России. Фото: Дербентские новости

https://racurs.ua/n120418-kak-ne-popast-na-srochnuu-slujbu-v-rf-muzykant-ne-proshel-medkomissiu-v-voenkomate-iz-za.html

Ракурс

Не взяли на срочную службу в армию российского музыканта Ивана Дремина, который в РФ известен под псевдонимом Face.

Причиной не прохождения медицинской комиссии стали многочисленные татуировки на лице призывника. Врачи считают, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. Об этом заявил председатель комиссии в военкомате Башкирии Борис Усатов, сообщает издание «Аргументы и факты».

Медик считает, что татуировки на лице уже является признаком психического расстройства. Касательно рэпера Face, то у музыканта обнаружили еще ряд заболеваний, о которых врач не захотел рассказывать.

По словам председателя медкомиссии, в военкомате кроме Усатова были еще несколько призывников с татуировкой на теле и лице. Их тоже не взяли на военную срочную службу.

Напомним, 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв на срочную службу, который продлится с апреля по июнь. В рамках этой кампании планируется призвать более 18 тыс. лиц. На срочную службу будут призывать мужчин, которым исполнилось 20 лет и других лиц в возрасте до 27 лет, которые не имеют проблем со здоровьем и не имеют права на освобождение от срочной службы.