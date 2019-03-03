Легкоатлетка Бех-Романчук завоевала третью медаль Украины на чемпионате Европы

Марина Бех, фото — Инстаграм М.Бех

https://racurs.ua/n118891-legkoatletka-beh-romanchuk-zavoevala-tretu-medal-ukrainy-na-chempionate-evropy.html

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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала третью медаль для сборной Украины на чемпионате Европы в помещении, который проходит в Глазго. Спортсменка была третьей в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 м.

Бронзовую медаль Бех-Романчук завоевала в борьбе с сербкой Иванной Спанович (6,99 м) и белоруской Настасьей Мирончук-Ивановой (6,93 м).

Украинка неудачно начала выступления в секторе в Глазго, заступив в двух стартовых попытках. Однако в четвертой попытке Марина улетела сразу на 6,84, что и стало ее лучшим результатом на чемпионате Европы.

Уроженка Хмельницкого Бех-Романчук — серебряная медалистка чемпионата Европы-2018 в Берлине.

Бронзовая медаль Бех-Романчук — третья награда сборной Украины в Глазго. Ранее серебро завоевал прыгун в высоту Андрей Проценко и Ольга Саладуха в тройном прыжке.