Левченко завоевала Украине пятую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

Левченко и ее тренер Ирина Пустовит, фото - ФЛАУ

https://racurs.ua/n118894-levchenko-zavoevala-ukraine-pyatuu-medal-na-chempionate-evropy-po-legkoy-atletike.html

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Прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала для Украины пятую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который закончился в Глазго. Киевлянка Левченко выиграла серебряную награду в секторе прыжков в высоту с результатом 1,99 м.

Левченко чисто прошла высоты от 1,79 м до 1,97 м, со второй попытки преодолела 1,99 м, но трижды сбила планку на 2,01 м. В то же время эта высота покорилась ее многолетней сопернице из России Марии Ласицкене, которая вследствие дисквалификации сборной РФ выступает под нейтральным флагом.

В 2017 году в Белграде на зимнем чемпионате Европы Юлия была бронзовой с результатом 1,94 м.

Другие украинские спортсменки завоевали четвертое (Екатерина Табашник, 1,97 м) и пятое места (Ирина Геращенко, 1,94 м).

Серебряная медаль Левченко стала пятой наградой сборной Украины в Глазго. Ранее серебро завоевал прыгун в высоту Андрей Проценко, бронзу — Ольга Саладуха в тройном прыжке, Марина Бех-Романчук в прыжках в длину и Ольга Ляховая в беге на 800 м.