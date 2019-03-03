Дом с иностранцами горел на Подоле в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на Подоле в Киее, фото — ГСЧС

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Racurs.ua

Вечером 3 марта в 20.00 в Подольском районе Киева (улица Белицкая) произошел крупный пожар. Он возникл на крыше частного трехэтажного жилого дома, в котором проживали граждане Турции.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС столицы, огонь охватил 400 кв. м. Пожар ликвидировали через два часа. Жертв и пострадавших удалось избежать. Тушили огонь 57 спасателей.

Службу ГСЧС вызвали местные жители, которые услышали, как на крыше стреляет шифер. Люди заметили, что сильно нагрелась труба возле дымохода — рядом начала плавиться облицовка дома.

Женщина, которая живет рядом, пришла к соседям предупредить их об опасности, но они «отмахнулись» от нее.

Как сообщает «Киев оперативный», дом почти полностью сгорел из-за твердотопливного котла. Его жители разожгли, чтобы протопить дом.