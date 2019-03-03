Совесть замучила: читатель вернул в библиотеку украденный 50 лет назад журнал с «Битлз» на обложке (ФОТО)

The Beatles, фото — Википедия

https://racurs.ua/n118892-sovest-zamuchila-chitatel-vernul-v-biblioteku-ukradennyy-50-let-nazad-jurnal-s-bitlz-na-oblojke.html

Racurs.ua

Бывший читатель публичной библиотеки округа Кайахога (штат Огайо) вернул ей журнал Life 1968 с группой The Beatles («Битлз») на обложке. Он украл издание, когда был ребенком, сообщает Фейсбук библиотеки.

Читатель извинился за то, что взял журнал, и приложил к письму чек на 100 долл. «Это за позднее возвращение», — прокомментировал аноним свое обращение.

Представитель библиотеки Роберт Руа рассказал ABC News, что после исчезновения журнала в библиотеке не было другого экземпляра.

Сейчас читатели этой библиотеки платят 10 центов за день просрочки одного экземпляра. В библиотеке сказали, что если бы читатель прислал журнал на несколько дней позже, он мог бы приложить к письму продукты вместо денег — в библиотеке проходила акция помощи бедным, согласно которой люди могли принести продукты за просроченные книги.