У Києві сталася смертельна пожежа. Фото: ДСНС

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Ракурс

Пожежа в багатоповерхівці Києва сталася 6 квітня. Горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку на вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 6.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали опівдні. Виявилося, що горіла квартира на восьмому поверсі, пожежа поширилася на 40 кв. м. Вогнеборці змушені були евакуювати з сьомого та дев’ятого поверхів 13 мешканців. Про це сьогодні повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві у Facebook.

З палаючої квартири бійці ДСНС врятували трьох мешканців — батька родини, його дружину та п’ятирічну доньку. Глава сім’ї отруївся чадним газом та отримав опіки. На жаль, не обійшлося без жертв — у ході гасіння в квартирі виявили тіло чоловіка.

Причина виникнення пожежі поки невідома, її встановлять співробітники правоохоронних відомств. До гасіння пожежі в квартирі залучали 11 одиниць спецтехніки та 34 бійців Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 3 квітня у селі Залізничне Петропавлівського району Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія — четверо осіб отруїлися чадним газом в приватному будинку та померли. Серед загиблих — дитина 2005 року народження.