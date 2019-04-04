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Отруєння чадним газом сталося на Дніпропетровщині. Фото: Хабар 24

На Дніпропетровщині четверо осіб загинули внаслідок отруєння чадним газом

4 кві 2019, 09:57
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Отруїлися чадним газом та померли четверо осіб у Дніпропетровській області.

Надзвичайна подія сталася у селі Залізничне Петропавлівського району. Рятувальники 3 квітня в приватному житловому будинку виявили тіла чотирьох осіб. Про це 4 квітня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попередньо встановлено, що смерть людей настала внаслідок отруєння чадним газом. Серед загиблих — дитина 2005 року народження. Рятувальники повідомили, що не виявили ознак пожежі. Причина та обставини загибелі селян з’ясовуються.

Нагадаємо, на початку березня троє осіб смертельно отруїлися чадним газом у селі Матюши Білоцерківського району Київської області. Ще одна особа змогла вижити, її доправили в лікарню.

Джерело: Ракурс


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