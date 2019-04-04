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Отравление угарным газом произошло на Днепропетровщине. Фото: Хабар 24

На Днепропетровщине четыре человека погибли в результате отравления угарным газом

4 апр 2019, 09:57
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Отравились угарным газом и умерли четыре человека в Днепропетровской области.

ЧП произошло в селе Зализничное Петропавловского района. Спасатели 3 апреля в частном жилом доме обнаружили тела четырех человек. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Среди погибших — ребенок 2005 года рождения. Спасатели сообщили, что не обнаружили признаков пожара. Причина и обстоятельства гибели крестьян выясняются.

Напомним, в начале марта три человека смертельно отравились угарным газом в селе Матюши Белоцерковского района Киевской области. Еще один человек смог выжить, его доставили в больницу.

Источник: Ракурс


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