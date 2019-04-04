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Отравление угарным газом произошло на Днепропетровщине. Фото: Хабар 24
На Днепропетровщине четыре человека погибли в результате отравления угарным газомhttps://racurs.ua/n120320-na-dnepropetrovschine-chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-otravleniya-ugarnym-gazom.htmlРакурс
Отравились угарным газом и умерли четыре человека в Днепропетровской области.
ЧП произошло в селе Зализничное Петропавловского района. Спасатели 3 апреля в частном жилом доме обнаружили тела четырех человек. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно установлено, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Среди погибших — ребенок 2005 года рождения. Спасатели сообщили, что не обнаружили признаков пожара. Причина и обстоятельства гибели крестьян выясняются.
Напомним, в начале марта три человека смертельно отравились угарным газом в селе Матюши Белоцерковского района Киевской области. Еще один человек смог выжить, его доставили в больницу.
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