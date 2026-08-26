В результате чрезвычайной ситуации погибли трое горняков в шахте на Криворожье, фото: ГСЧС

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На Криворіжжі троє гірників загинули під час виконання підземних робіт.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в найнижчій точці шахтного ствола — на горизонті — 1568 м, де збирається вода.

Тіло одного з гірників гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС України виявили на технологічному містку. Інші двоє працівників опинилися під водою, тож для їх пошуку й деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу, — розповіли у відомстві.

Тіла всіх трьох загиблих вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.

Також про цей інцидент повідомив нас своїй Фейсбук-сторінці народний депутат, голова Конфедерації Вільних профспілок України, Михайло Волинець.

Він зазначив, що трагічна подія сталася на шахті Криворізька (Родіна) КЗРК у Кривому Розі.

За інформацією гірничорятувальників, троє робітників опинились у зумпфовій частині ствола шахти, де збирається вода, нижче робочого горизонту 1568 м. Над встановленням всіх обставин трагедії працюють правоохоронні органи, — зазначив він.

За словами Волинця, проведена ще восени 2020 року дорученням тодішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля перевірка виявила 190 порушень трудового законодавства на підструктурних підрозділах КЗРК.

Всім відомо, що сьогоднішній випадок далеко не перший, і, що жахливо — не останній, якщо адміністрація підприємства продовжить експлуатувати техніку, людей, максимально цинічно порушуючи норми безпеки, — додав він.

На Фейсбук-сторінці адміністрації АТ «Кривбасзалізрудком» повідомляється, що в сьогодні о 04.00 під час виконання робіт згідно з нарядом з монтажу, налагодження та відкачування води у шахті «Криворізька» стався нещасний випадок з трьома працівниками, під час якого вони отримали травми несумісні з життям.