Трагедия на Киевщине: три человека погибли в результате отравления угарным газом

Отравление угарным газом унесло жизни трех человек. Фото: Edinstvo.BY

https://racurs.ua/n118841-tragediya-na-kievschine-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-otravleniya-ugarnym-gazom.html

Racurs.ua

Отравление угарным газом произошло в Киевской области в селе Матюши Белоцерковского района.

Трагедия произошла в ночь на 2 марта в частном доме. Жертвами отравления стали три человека, еще одного пострадавшего человека доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, признаков пожара на месте происшествия не обнаружили, поэтому пожарные подразделения не привлекались. Эксперты устанавливают, как продукты горения попали в помещение.

Напомним, в Тернопольской области накануне Рождества случилось массовое отравление продуктами горения газа. Выяснилось, что в доме культуры включили газовый конвектор, чтобы согреться. Он, вероятнее всего, был неисправным, и продукты горения попали в помещение. В результате отравления пострадали шесть человек.