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Ракурс
Отравление угарным газом унесло жизни трех человек. Фото: Edinstvo.BY

Трагедия на Киевщине: три человека погибли в результате отравления угарным газом

2 мар 2019, 08:49
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Отравление угарным газом произошло в Киевской области в селе Матюши Белоцерковского района.

Трагедия произошла в ночь на 2 марта в частном доме. Жертвами отравления стали три человека, еще одного пострадавшего человека доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, признаков пожара на месте происшествия не обнаружили, поэтому пожарные подразделения не привлекались. Эксперты устанавливают, как продукты горения попали в помещение.

Напомним, в Тернопольской области накануне Рождества случилось массовое отравление продуктами горения газа. Выяснилось, что в доме культуры включили газовый конвектор, чтобы согреться. Он, вероятнее всего, был неисправным, и продукты горения попали в помещение. В результате отравления пострадали шесть человек.

Источник: Ракурс


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