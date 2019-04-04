Нижняя палаты парламента поддержала отсрочку по «Брезкиту»

https://racurs.ua/n120319-brexit-v-velikobritanii-deputaty-podderjali-zakonoproekt-o-perenose-srokov-vyhoda-strany-iz-es.html

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Законопроект за перенос Brexit поддержали депутаты нижней палаты парламента Великобритании.

Проект закона одобрили с перевесом в один голос. Документ в третьем чтении поддержать 313 депутатов, а против проголосовали 312 парламентариев. Этот законопроект обязывает правительство премьер-министра Терезы Мэй обратиться к Европейскому Союзу с просьбой предоставить отсрочку Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что 4 апреля документ еще должна одобрить Палата лордов. В случае одобрения закон утвердит королева Великобритании Елизавета II.

Напомним, 3 апреля парламент Великобритании отклонил третью волну голосований по новым сценариям «Брекзита», которые должны были стартовать 8 апреля.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявляла, что новая отсрочка сроков Brexit необходима Лондону для того, чтобы Великобритания могла без инцидентов выйти из Евросоюза.