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Ракурс
Нижняя палаты парламента поддержала отсрочку по «Брезкиту»

Brexit: в Великобритании депутаты поддержали законопроект о переносе сроков выхода страны из ЕС

4 апр 2019, 09:27
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Законопроект за перенос Brexit поддержали депутаты нижней палаты парламента Великобритании.

Проект закона одобрили с перевесом в один голос. Документ в третьем чтении поддержать 313 депутатов, а против проголосовали 312 парламентариев. Этот законопроект обязывает правительство премьер-министра Терезы Мэй обратиться к Европейскому Союзу с просьбой предоставить отсрочку Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что 4 апреля документ еще должна одобрить Палата лордов. В случае одобрения закон утвердит королева Великобритании Елизавета II.

Напомним, 3 апреля парламент Великобритании отклонил третью волну голосований по новым сценариям «Брекзита», которые должны были стартовать 8 апреля.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявляла, что новая отсрочка сроков Brexit необходима Лондону для того, чтобы Великобритания могла без инцидентов выйти из Евросоюза.

Источник: Ракурс


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