Нижня палати парламенту підтримала відстрочку щодо «Брезкиту»

https://racurs.ua/ua/n120319-brexit-u-velykiy-brytaniyi-deputaty-pidtrymaly-zakonoproekt-pro-perenesennya-terminiv-vyhodu.html

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Законопроект за перенесення Brexit підтримали депутати нижньої палати парламенту Великої Британії.

Проект закону схвалили з перевагою в один голос. Документ у третьому читанні підтримали 313 депутатів, а проти проголосували 312 парламентарів. Цей законопроект зобов’язує уряд прем'єр-міністра Терези Мей звернутися до Європейського Союзу з проханням надати відстрочку Brexit. Про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що 4 квітня документ ще повинна схвалити Палата лордів. У разі схвалення закон затвердить королева Великої Британії Єлизавета II.

Нагадаємо, 3 квітня парламент Великої Британії відхилив третю хвилю голосувань за новими сценаріями «Брекзита», які повинні були стартувати 8 квітня.

Раніше глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявляла, що нова відстрочка термінів Brexit необхідні Лондону для того, щоб Велика Британія могла без інцидентів вийти з Євросоюзу.