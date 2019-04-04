Вибухнув автомобіль у Києві. Фото:YouTube

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Вибухнуло легкове авто 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Внаслідок вибуху постраждала одна особа.

Інцидент стався близько 2.00 на вулиці Вільямса. Поліцейські, які прибули на місце події встановили, що пошкоджено транспортний засіб «Шевроле Еванда», який належить киянці. Внаслідок вибуху постраждала одна особа, карета швидкої доправила чоловіка у важкому стані до медичного закладу. Про це повідомила прес-служба поліції Києва у Facebook.

Слідчі відділу Голосіївського управління поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На місці інциденту поліцейські встановлюють всі обставини злочину, шукають свідків події. Вибухотехніки встановлюють причину вибуху, працюють також кінологи, слідчі та оперативники.

Нагадаємо, 3 квітня в Одесі вибухнув припаркований автомобіль БМВ, машину підкинуло в повітря та відкинуло на трамвайну колію. Ушкоджень зазнав і позашляховик «Тойота», який стояв поруч.