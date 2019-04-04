Взорвался автомобиль в Киеве. Фото: YouTube

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Ракурс

Взорвалось легковое авто 4 апреля в Голосеевском районе Киева. В результате взрыва пострадал один человек.

Инцидент случился около 2.00 на улице Вильямса. Полицейские, прибывшие на место происшествия установили, что повреждено транспортное средство «Шевроле Эванда», которое принадлежит киевлянке. В результате взрыва пострадал один человек, карета скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Следователи отдела Голосеевского управления полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На месте инцидента полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, ищут свидетелей происшествия. Взрывотехники устанавливают причину взрыва, работают кинологи, следователи и оперативники.

Напомним, 3 апреля в Одессе взорвался припаркованный автомобиль БМВ, машину подбросило в воздух и отбросило на трамвайную колею. Поврежден и внедорожник «Тойота», который стоял рядом.