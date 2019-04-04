Порошенко согласился на дебаты с Зеленским. Фото: Украина.ру

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Ракурс

Президент Петр Порошенко согласился провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Действующий глава государства, проигравший первый тур выборов, заявил, что рад тому, что лидер первого тура согласился на дебаты. Соответствующее обращение Порошенко обнародовал на собственной странице в Facebook.

«Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

Он также порекомендовал Зеленскому прочитать правила дебатов и добавил, что дебаты могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам.

Касательно свободного присутствия различных журналистов на дебатах и на предложение пройти медицинское обследование Порошенко не ответил.

Напомним, 3 апреля победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. Кандидат назвал несколько условий, среди которых — присутствие всех журналистов и представители телеканалов, которые пожелают присутствовать на дебатах. Также Зеленский призвал Порошенко прийти медицинское обследование.

Сначала представители Порошенко негативно отреагировали на призыв провести дебаты на «Олимпийском». Например, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Мария Ионова в эфире «Общественного» заявила, что Порошенко не придет на стадион, а на «Олимпийском» она предложила Зеленскому сыграть в футбол с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.