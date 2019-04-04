Порошенко погодився на дебати із Зеленським. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/ua/n120316-debaty-na-stadioni-poroshenko-pogodyvsya-pryyty-na-olimpiyskyy-video.html

Ракурс

Президент Петро Порошенко погодився провести дебати із шоуменом Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

Чинний глава держави, який програв перший тур виборів, заявив, що радий тому, що лідер першого туру погодився на дебати. Відповідне звернення Порошенко оприлюднив на власній сторінці у Facebook.

«Стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу», — заявив Порошенко.

Він також порекомендував Зеленському прочитати правила дебатів й додав, що дебати можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах.

Щодо вільної присутності різних журналістів на дебатах та на пропозицію пройти медичне обстеження Порошенко не відповів.

Нагадаємо, 3 квітня переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський запросив Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Кандидат назвав кілька умов, серед яких — присутність усіх журналістів та представники телеканалів, які забажають бути присутніми на дебатах. Також Зеленський закликав Порошенка прийти медичне обстеження.

Спершу представники Порошенка негативно відреагували на заклик провести дебати на «Олімпійському». Наприклад, нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова в ефірі «Громадського» заявила, що Порошенко не прийде на стадіон, а на «Олімпійському» вона запропонувала Зеленському зіграти у футбол з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелко.